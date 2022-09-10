Советник Николаевского городского головы, депутат облсовета Михаил Талпа опубликовал видео из собственного архива, снятое 27 февраля.

На нем видны украинские танки 59-й бригады имени Якова Гандзюка, двигающиеся по центру Николаева в направлении Херсона. Это те первые жесткие дни войны, когда на город надвигались колонны вражеской техники, а наши воины в неравных боях отстояли Николаев и большую часть области.

«Николаевцы строили фортификационные сооружения на подступах для защиты города. Каждое утро начиналось с того, чтобы увидеть флаг Украины на Соборной площади», - написал Михаил Талпа.

Также на видео слышны переговоры по рации из одного из штабов управления.

Напомним, 23-летний Герой Украины Евгений Пальченко рассказал «НикВести», как защищали Херсон в первые часы вторжения России и отразили наступление россиян неподалеку от Николаева.

Также генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной войны РФ против Украины, рассказал НикВести, благодаря чему городу удалось выстоять в первые месяцы российского вторжения.

Дмитрий Марченко отмечает, что во многом успешная оборона областного центра удалась благодаря четкой коммуникации с громадами и селами, жители которых оперативно сообщали о движении вражеской техники.