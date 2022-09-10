В Николаеве 40 километров стальных водопроводных труб из 240 находятся в аварийном состоянии.

Об этом в сюжете «єНовин» рассказал директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Порывы водосети в одном из районов Николаева коммунальщики фиксируют через каждые 100-200 метров. Причиной этому является высокое содержание солей в воде, подаваемой из Днепро-Бугского лимана.

— К сожалению, эта соленая вода, которую мы подаем, разрушает стальные трубы. У нас уже шестая утечка за трое суток. Мы ремонтируем один участок, вслед за ним происходит утечка в другом, — сказал Борис Дуденко.

По словам директора «Николаевводоканала», частые утечки воды имеют финансовые последствия.

— Вода, которую мы закачиваюм в систему, она вытекает. Мы ее теряем, это затраты на электроэнергию, на оплату труда и т.д. Сейчас тот тариф, который есть, не покрывает наши расходы. Какие-то этой воды техническая. Но сейчас это единственный выход, чтобы в городе была вода, хоть для санитарных нужд, — добавил он.

Ранее мэр Александр Сенкевич сообщил, что из-за соленой технической воды, которой заполнены системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве, количество порывов труб в городе увеличилось в 15 раз.

Напомним, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и другое. Об этом свидетельствуют результаты соответствующей экспертизы воды, которую «НикВести» заказали в Николаевской государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.