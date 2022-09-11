Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подвел итоги 200 дней полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что за 200 дней Николаев не обстреливали только 29. Последние 6 тихих дней были за последние две недели, за что нужно поблагодарить украинских военных.

Об этом говорится в его видеообращении.

— Мы все умерли 24 февраля и родились снова другими. И теперь у нас одна цель и одна задача – наша Победа! – подчеркнул Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВ подчеркнул, что область продолжает жить и развиваться, несмотря на постоянные обстрелы.

— Несмотря на постоянные обстрелы, наша область продолжает жить, развиваться и создавать максимально возможные условия для граждан. В режиме нонстоп – 24/7 работают все службы и структуры. Все это результат совместного труда каждого и каждого, кто работает на своем месте, отметил Виталий Ким.

Как сообщалось, сегодня ночью, 11 сентября, после объявления воздушной тревоги Николаев испытал мощные обстрелы, есть пострадавшие. В результате попадания во двор пятиэтажки один подъезд практически уничтожен пожаром и взрывом.

Уже днем обстрелу подвергся Вознесенск Николаевской области.