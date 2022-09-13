З ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської зібрано $6,4 млн на автомобілі швидкої медичної допомоги класу С. Перші 18 швидких уже передані в Сумську, Харківську, Миколаївську, Чернігівську та Рівненську області.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що збір на реанімобілі було оголошено напередодні другого Саміту перших леді та джентльменів, який був присвячений повоєнному відновленню людського капіталу в Україні.

— Реанімобілі класу С обладнані всім необхідним, щоб навіть в умовах бездоріжжя швидко й безпечно доправити важкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень, — йдеться у повідомленні.

Збір коштів відбувався через фандрейзингову платформу United24. Пожертви надійшли з 55 країн світу.

Станом на 12 вересня на частину зібраних коштів ДП «Медичні закупівлі України» придбало 82 реанімобілі.

Нагадаємо, мер Одеси Генадій Труханов передав Миколаєву мобільні станції для очищення води, яку наші сусіди отримали в якості допомоги від японців.