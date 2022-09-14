Николаевцев предупредили о возможных обстрелах по объектам тепло- и электрогенерации в течение дня, 14 сентября.

Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем телеграмм-канале.

«Держитесь подальше от них. Следите за сигналами тревоги», – отметил он.