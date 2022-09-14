Николаевцев предупредили о возможных обстрелах по объектам тепло- и электрогенерации в течение дня, 14 сентября.
Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем телеграмм-канале.
«Держитесь подальше от них. Следите за сигналами тревоги», – отметил он.
Ранее сообщалось, что после часа ночи 14 сентября Николаев массированно обстреляли российские войска.
В результате ночных обстрелов Николаева 14 сентября погибли два человека, трое ранены, еще один человек ищут спасатели.
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Николаевцев предупредили о возможных обстрелах по объектам тепло- и электрогенерации в течение дня, 14 сентября.
Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем телеграмм-канале.
«Держитесь подальше от них. Следите за сигналами тревоги», – отметил он.
Ранее сообщалось, что после часа ночи 14 сентября Николаев массированно обстреляли российские войска.
В результате ночных обстрелов Николаева 14 сентября погибли два человека, трое ранены, еще один человек ищут спасатели.