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В Николаевской области из-за обстрелов повреждены дом и складское помещение фермерского хозяйства в Баштанском районе.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской грмады. Так, за минувшие сутки, 15 сентября, около 14.25 были обстрелы в селе Мураховка. Ориентировочно в 20:27 обстрелы подверглась станция Березнеговатое. Также в 22:07 взрывы раздавались в окрестностях села Красный Яр.
Ночью, 16 сентября, около 01:35 и 03:00, был обстрелян пгт Березнеговатое. В результате чего частично разрушено складское помещение фермерского хозяйства. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Пострадавших нет.
Также, 15 сентября, с 16:00 до 19:30 обстрелы подверглись селам Широкое и Красная Долина Широковской громады. В результате в селе Широкое поврежден один дом. Пострадавших нет.
В течение суток продолжались периодические обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.
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В Николаевской области из-за обстрелов повреждены дом и складское помещение фермерского хозяйства в Баштанском районе.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской грмады. Так, за минувшие сутки, 15 сентября, около 14.25 были обстрелы в селе Мураховка. Ориентировочно в 20:27 обстрелы подверглась станция Березнеговатое. Также в 22:07 взрывы раздавались в окрестностях села Красный Яр.
Ночью, 16 сентября, около 01:35 и 03:00, был обстрелян пгт Березнеговатое. В результате чего частично разрушено складское помещение фермерского хозяйства. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Пострадавших нет.
Также, 15 сентября, с 16:00 до 19:30 обстрелы подверглись селам Широкое и Красная Долина Широковской громады. В результате в селе Широкое поврежден один дом. Пострадавших нет.
В течение суток продолжались периодические обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.