В Николаевской области из-за обстрелов повреждены дом и складское помещение фермерского хозяйства в Баштанском районе.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской грмады. Так, за минувшие сутки, 15 сентября, около 14.25 были обстрелы в селе Мураховка. Ориентировочно в 20:27 обстрелы подверглась станция Березнеговатое. Также в 22:07 взрывы раздавались в окрестностях села Красный Яр.

Ночью, 16 сентября, около 01:35 и 03:00, был обстрелян пгт Березнеговатое. В результате чего частично разрушено складское помещение фермерского хозяйства. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Пострадавших нет.

Также, 15 сентября, с 16:00 до 19:30 обстрелы подверглись селам Широкое и Красная Долина Широковской громады. В результате в селе Широкое поврежден один дом. Пострадавших нет.

В течение суток продолжались периодические обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что украинские военные в течение 15 сентября на южном фронте уничтожили 71 российского оккупанта, а также 27 единиц вооружения и техники россиян.