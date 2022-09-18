В воскресенье, 18 сентября, в Николаеве начали заполнять теплосети.
Как сообщили ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», вода, которая будет использоваться для этого, имеет зеленую окраску, чтобы оперативно выявлять и устранять истоки на трубопроводах.
Там также обратились к николаевцам с просьбой сообщать об истоках воды зеленого оттенка возле теплосетей или где угодно в кране по номерам: +380512442577 и +380958221166 (круглосуточно).
Напомним, в ночь на 18 сентября российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
В воскресенье, 18 сентября, в Николаеве начали заполнять теплосети.
Как сообщили ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», вода, которая будет использоваться для этого, имеет зеленую окраску, чтобы оперативно выявлять и устранять истоки на трубопроводах.
Там также обратились к николаевцам с просьбой сообщать об истоках воды зеленого оттенка возле теплосетей или где угодно в кране по номерам: +380512442577 и +380958221166 (круглосуточно).
Напомним, в ночь на 18 сентября российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева.