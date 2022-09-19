Фото: Оперативне командування «Південь»

19 вересня триває 208-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

По Березнегувацькій громаді Миколаївщини, що безпосередньо прилягає до лінії фронту, ввечері ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі «Смерчу», повідомляє ОК «Південь».

Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються.

За інформацією Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

Також вночі вибухи пролунали в Миколаєві, Вознесенську та Южноукраїнську.

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Після опівночі 19 вересня Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з російських ракет поцілила у двір приватного будинку.

Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада «Миколаївелектротрансу» вже працює на місці.

На миколаївсько-херсонському напрямку авіація ЗСУ нанесла 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці.

Наразі підтверджено, що ворога стало менше на 29 окупантів, 2 самохідні і 1 звичайну 152 мм гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б», командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

В Благодатному і Херсоні знищено 2 склади з боєприпасами окупантів.