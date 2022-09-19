Украинские защитники на Южнобужском направлении приземлили редкую «птичку» – засекреченный беспилотный летательный аппарат «Картограф» российской армии.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Картограф» представляет собой засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс из семейства «Птеро», разрабатываемый компанией «АФМ-Серверс». Полет управляется системой автоматического управления PteRoBot разработки этой же компании.

Фото: Главред Цензор.Нет Юрий Бутусов

Внешне этот раритетный БПЛА похож на летательный аппарат семейства «Орлан», но имеет ряд отличий, в том числе камеру с 12 объективами и синий цвет корпуса летательного аппарата.

Модель была секретно разработана для нужд ФСБ России, активно использовалась россией в войне на Донбассе, во время вторжения в Украину и в Сирии.

Напомним, с энитники Воздушных сил сбили российский самолет Су-25 в небе над Херсонской областью.