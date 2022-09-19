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Зенитчики Воздушных сил сбили российский самолет Су-25 в небе над Херсонской областью.
Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.
—19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.
Напомним, что на николаевско-херсонском направлении авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.
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Зенитчики Воздушных сил сбили российский самолет Су-25 в небе над Херсонской областью.
Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.
—19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск, — говорится в сообщении.
Напомним, что на николаевско-херсонском направлении авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.