На николаевско-херсонском направлении авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Поражение нанесено по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах, по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львова, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке.

Подтверждено, что врага стало меньше на 29 оккупантов, 2 самоходных и 1 обычную 152 мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3.

В Благодатном и Херсоне уничтожены 2 склада с боеприпасами оккупантов.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.