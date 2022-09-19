Вузы из областей, отдаленных от прифронтовых зон, будут предоставлять николаевским университетам помещения и оборудование для проведения практических занятий.

Об этом глава областного департамента образования Алла Велиховская рассказала в интервью телеканалу «НИС-ТВ».

— Мы очень заботимся о том, чтобы они сохранились (николаевские вузы, — прим.). Потому что подано мало заявлений было на первый курс этого года, понятно, поскольку мы находимся в прифронтовой зоне, — сказала она.

Тем не менее, отметила Алла Велиховская, учебный процесс в университетах начался 1 сентября и ведется в дистанционном формате. Когда же понадобятся практические занятия, необходимые помещения предоставят вузы из других областей.

— Они стартовали первого сентября, прекрасно стартовали. Учеба ведется в дистанционном режиме. В случае необходимости занятий в соответствующих научных лабораториях будут предоставлены им такие возможности. Более того, у нас сегодня есть договоренности с другими областями, с другими такими заведениями, которые будут предоставлять очное присутствие. И студенты смогут получить практические навыки в современных лабораториях, — сказала она.

При этом проблематично подобный процесс организовать для студентов Национального университета кораблестроение имени адмирала Макарова, поскольку это единственное заведение такого направления в Украине.

Однако, по словам директора департамента, университет решает этот вопрос и разрабатывает систему обучения.

Напомним, николаевская Могилянка, частично разрушенная россиянами, попросила о помощи в восстановлении.

Впервые российские войска обстреляли ЧНУ имени Петра Могилы ночью 17 августа. Повторная атака произошла в ночь на 19 августа. 29 августа, перед началом учебного года, еще одна ракета попала по главному корпусу заведения.

15 июля утром в Николаеве прогремели более 10 мощных взрывов. Российские ракеты в частности ударили по Национальному университету кораблестроения. В результате этих ударов пострадали два человека.

В то же утро оккупанты попали ракетами по Николаевскому национальному университету имени Василия Сухомлинского. В результате атаки были разрушены два этажа, уничтожена мебель и техника.

Тогда Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы Российской Федерацией двух самых больших вузов в Николаеве. Он отметил, что в нормальном человеческом языке нет слов, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало российское государство.