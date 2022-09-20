На сентябрь николаевцы задолжали областному коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» более 130 миллионов гривен за отопительный сезон 2021-2022 годов.

Об этом корреспондентам Суспільного рассказал начальник отдела по работе с задолженностью ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Юрий Кудрявцев.

До прекращения или отмены военного положения начислять и взимать штрафы запрещается, однако это не освобождает потребителей от уплаты за потребленное тепло, заявили на предприятии. Оплачивать отопление необходимо и тем людям, которые временно выехали из города и имеют статус внутренне перемещенного лица.

По словам Юрия Кудрявцева, в последнее время в «Николаевоблтеплоэнерго» поступают обращения от должников. Люди говорят, что они имеют статус внутренне перемещенных лиц и не будут платить долги за отопление.

— Справка о взятии на учет ВПЛ не освобождает от оплаты услуг поставки тепловой энергии. Обязанность платить долг регламентируется Гражданским кодексом Украины, 322 статьей, которая подчеркивает, что собственник обязан удерживать принадлежащее ему имущество, - сказал Юрий Кудрявцев.

Всем, кто имеет задолженность, специалисты «Николаевоблтеплоэнерго» присылают письменные претензии по адресу или звонят по телефону.

— Наше предприятие предлагает должникам, которые не могут платить свой долг, оформлять договоры реструктуризации на достаточно привлекательных условиях. Это может быть индивидуальный график погашения или общий. При этом не платить вообще услугу по предоставлению тепла могут только те, у кого есть акт, составленный уполномоченным органом, о разрушении или повреждении их зданий, - рассказал Юрий Кудрявцев.

Общая сумма задолженности потребителей «Николаевоблтеплоэнерго» за услугу по поставке тепла на 19 сентября составляет 203,3 миллиона гривен.

Напомним, что процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.

Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.