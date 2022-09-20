Во вторник, 20 сентября, в микрорайоне Соляни до вечера не будет воды.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

На предприятии отметили, что причиной отсутствия водоснабжения ястала авария на водопроводной сети. Ремонтные работы должны закончить к 20:00.

Воды не будет на проспекте Героев Украины от улицы Пушкинская до Оберегова.

Напомним, что благодаря Йокогаме 33 мобильных станции для очистки воды поступили в Николаев.

Ранее сообщалось, вода в кранах николаевцев опасна для потребления, поскольку содержит энтерококки, синегнойную палочку, токсичные элементы, имеет повышенное содержание хлоридов, сульфатов, сухого остатка и прочее.