Окружной суд Гааги по делу о сбитом в небе над украинским Донбассом 17 июля 2014 авиалайнер «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17, официально объявил день оглашения приговора - 17 ноября.

Официальное объявление было сделано в четверг во время заседания, которое было возобновлено именно с этой целью, сообщает « Интерфакс-Украина ».

Дату объявил председательствующий судья Хендрик Стейнгаус, уточнив, что заседание начнется в 13.30.

Это заседание стало последним в судебных слушаниях, начавшихся 9 марта 2020 года. 22 декабря прошлого года, во время которого прокурор требовал приговорить всех четырех обвиняемых – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко – к пожизненному заключению.

— Убийство и создание условий для аварии самолета, что привело к смерти всех находившихся на борту – это серьезное преступление… Мы требуем, чтобы обвиняемые Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко за то, что совместно стали причиной аварии самолета, которая привела к смерти и за убийство 298 находившихся на борту — чтобы всех приговорили к пожизненному заключению, — зачитала прокурор Манон Риддербекс.

Кроме того, обвинение направило запрос в суд отдать распоряжение об их аресте. Обвиняемые привлекаются к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов - за то, что привели к аварии рейса МН17, в результате которого погибли 298 пассажиров (ст.168) и за убийство 298 пассажиров рейса МН17 (ст.289).

Кроме того, обвинение считает, что сумма, которая должна быть выплачена каждому, у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должен составлять 40 тысяч евро, второй категории, к которой относятся дети и родители, не жившие вместе с погибшим, имеет быть выплачено по 35 тысяч евро, а третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и семьи супругов, проживавших с погибшим, – 30 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН завершит рассмотрение дела об аварии лайнера рейса MH-17 «Малазийских авиалиний» не ранее 2023 года.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин крушения проводит международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению рейса МН17. При этом журналисты назвали имена возможных причастных к делу об аварии лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.