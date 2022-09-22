В Николаеве 54-летний мужчина предлагал взятку правоохранителю за избежание ответственности за незаконную добычу песка и возвращение грузового автомобиля.

Транспортное средство правоохранители изъяли несколько дней назад из-за отсутствия разрешительных документов на добычу песка, сообщили в полиции Николаевской области.

При предоставлении правоохранителю неправомерной выгоды злоумышленника задержали правоохранители. Денежные средства изъяли.

Следователи по указанному факту проводят досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

В настоящее время мужчина задержан, ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что бывший директор госпредприятий в Николаевской области будет судим за незаконную добычу гранита из Арбузинского карьера.