После семи месяцев непрерывных обстрелов в Николаеве осталось около 200 тысяч человек.

Новую информацию о населении города озвучил первый заммэра Николаева Виталий Луков.

По его словам, остающиеся в обстреливаемом городе горожане привыкли к тяжелым условиям.

— Они приспосабливаются к обстоятельствам, а мы стараемся помочь им, — объяснил госслужащий.

Он добавил, что коммунальные службы обеспечивают Николаеву наличие электричества и скоростного интернета. Заправки и супермаркеты продолжают работать в регулярном режиме.

Как сообщало в августе городское управление культуры, с начала полномасштабного вторжения России из Николаева не уехала примерно пятая часть детей, проживавших в городе до 24 февраля.