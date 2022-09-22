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После семи месяцев непрерывных обстрелов в Николаеве осталось около 200 тысяч человек.
Новую информацию о населении города озвучил первый заммэра Николаева Виталий Луков.
По его словам, остающиеся в обстреливаемом городе горожане привыкли к тяжелым условиям.
— Они приспосабливаются к обстоятельствам, а мы стараемся помочь им, — объяснил госслужащий.
Он добавил, что коммунальные службы обеспечивают Николаеву наличие электричества и скоростного интернета. Заправки и супермаркеты продолжают работать в регулярном режиме.
Как сообщало в августе городское управление культуры, с начала полномасштабного вторжения России из Николаева не уехала примерно пятая часть детей, проживавших в городе до 24 февраля.
После семи месяцев непрерывных обстрелов в Николаеве осталось около 200 тысяч человек.
Новую информацию о населении города озвучил первый заммэра Николаева Виталий Луков.
По его словам, остающиеся в обстреливаемом городе горожане привыкли к тяжелым условиям.
— Они приспосабливаются к обстоятельствам, а мы стараемся помочь им, — объяснил госслужащий.
Он добавил, что коммунальные службы обеспечивают Николаеву наличие электричества и скоростного интернета. Заправки и супермаркеты продолжают работать в регулярном режиме.
Как сообщало в августе городское управление культуры, с начала полномасштабного вторжения России из Николаева не уехала примерно пятая часть детей, проживавших в городе до 24 февраля.