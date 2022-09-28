На седьмом месяце полномасштабное российское вторжение в Украину при Минэнерго действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах.

Об этом говорится в сообщении и Минэнерго.

В состав штаба входят представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ, энергетических компаний.

— Этот штаб работает фактически 24/7. Мы разработали механизмы оперативного урегулирования кризисных ситуаций. Завершаем анализ имеющегося оборудования, необходимого для локализации поражений инфраструктурных объектов в результате вражеских обстрелов, — сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время обеспечен сбор информации от электроэнергетических компаний относительно общего объема аварийного запаса оборудования и материалов, дефицитного оборудования и материалов, объектов электрических сетей, оборудование которых может быть перемещено и использовано на критически важных объектах энергетической. инфраструктуры и имеющейся специализированной техники и автотранспорта, необходимых для эффективной ликвидации аварийных ситуаций в результате боевых действий. Разрабатывается обобщенный электронный реестр с данной информацией.

Кроме того, операторами систем распределения и оператором системы передачи сформирован список наиболее приоритетного оборудования, необходимого для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Список будет отработан в рамках рабочей группы Минэнерго по распределению гуманитарной помощи, полученной от международных партнеров.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Николаевской области запустят, когда температура воздуха будет держаться на отметке восемь градусов и ниже в течение трех дней. Также в область уже приходят альтернативные источники энергии и готовятся резервы на случай повреждения россиянами инфраструктуры.

Также сообщалось, что вопрос принудительной эвакуации николаевцев перед началом отопительного сезона даже не обсуждается, хотя логистика построена.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.