Отопительный сезон в Николаевской области запустят, когда температура воздуха будет держаться на отметке восемь градусов и ниже в течение трех дней. Также в область уже приходят альтернативные источники энергии и готовятся резервы на случай повреждения россиянами инфраструктуры.

О корреспондентах рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Общественное .

Власти неоднократно отмечали, что отопительный сезон 2022-2023 может быть одним из самых сложных из-за риска обстрелов и повреждений объектов критической инфраструктуры.

— Спрос есть, а финансовой возможности нет, — говорит предприниматель Юрий, который продает обогреватели, описывает ситуацию на рынке.

Мужчина отмечает, что из-за полномасштабной войны финансовые возможности людей ограничены.

— Если сравнивать с довоенным периодом, то раз в пять меньше конкретных покупателей. Ну раз в неделю точно, но это ни о чем, это такое, – рассказал Юрий.

По заказу Николаевской областной военной администрации производят три тысячи буржуек. Альтернативные источники энергии предполагается использовать для обеспечения отопления в меньших населенных пунктах области. В приоритете – обеспечить критическую инфраструктуру. Механизм перехода из одного источника энергии в другой в случае повреждения россиянами инфраструктуры отработан, рассказал начальник ОВА.

Подготовиться к началу отопительного сезона область успевает, говорит Виталий Ким. Тепло запустят, когда температура воздуха будет держаться на отметке восемь градусов и ниже в течение трех дней.

– Мы уже тестируем, заполняем систему, заполняем резервы на случай, если будет обстреляна наша критическая инфраструктура российскими оккупантами. Это разный резерв по опорным арматурным трубам, насосным станциям и т.п., что может выйти из строя, – говорит Виталий Ким.

В Николаевскую область должны поступить альтернативные источники энергии — модульные котельные. Также покупают дрова, есть запросы на поставку дизель-генераторов.

— Котельные модульные работают отдельно от системы и не используют централизованную систему теплоснабжения. Это диверсифицирует риски. Они разные, от 100 киловатт. Занимается этим целый штаб. Размещаем по приоритетности, начиная от критической инфраструктуры. В том числе больницы, учреждения, где есть дети и так далее, — говорит начальник ОВА.

Жительница Николаева Вера Ярошенко надеется, что зимой ее дом будет отапливать теплопоставщик. Впрочем, и сама готовится к сезону – на случай отсутствия тепла приобрела обогреватель.

– Он такой портативный, маленький. Его можно с собой на работу взять. И всего 50 ватт. Мне еще подсказывали, что есть буржуйки. И у меня она когда-то была, я ее кому-то подарила. Не думала, что она мне понадобится, – говорит Вера Ярошенко.

Также год назад женщина установила тёплый пол. Говорит, если будут проблемы с отоплением – поедет родственникам, имеющим автономное отопление от генераторов. В настоящее время пытается экономить деньги.