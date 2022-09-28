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На добровольной основе коммунальщики из Ивано-Франковска поехали помогать Николаеву, несмотря на риски обстрелов и ракетных ударов.
Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет местное издание «Фиртка».
Городской голова подчеркнул, что на командировку в Николаев согласились и руководители коммунальных предприятий. Всего на юг поехали 22 добровольца.
— Поэтому сейчас эта помощь очень важна, особенно в подготовке к зиме. И вот они попросили, а на форуме мэр Николаева сказал, что Одесса и Ивано-Франковск откликнулись помочь. Ехали исключительно добровольцы. Я спросил, кто хочет уехать, потому что понимаем, что опасность есть, потому что есть прилеты. Но хочу поблагодарить своих коммунальщиков, потому что каждый помогает на своем фронте, — акцентировал политик.
Напомним, из Одессы передали Николаеву японские мобильные станции для очистки воды.
На добровольной основе коммунальщики из Ивано-Франковска поехали помогать Николаеву, несмотря на риски обстрелов и ракетных ударов.
Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет местное издание «Фиртка».
Городской голова подчеркнул, что на командировку в Николаев согласились и руководители коммунальных предприятий. Всего на юг поехали 22 добровольца.
— Поэтому сейчас эта помощь очень важна, особенно в подготовке к зиме. И вот они попросили, а на форуме мэр Николаева сказал, что Одесса и Ивано-Франковск откликнулись помочь. Ехали исключительно добровольцы. Я спросил, кто хочет уехать, потому что понимаем, что опасность есть, потому что есть прилеты. Но хочу поблагодарить своих коммунальщиков, потому что каждый помогает на своем фронте, — акцентировал политик.
Напомним, из Одессы передали Николаеву японские мобильные станции для очистки воды.