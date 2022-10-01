Ракетная батарея под руководством офицера с позывным «Демоном» помогает освобождать Николаевскую область метр за метром, выжигая россиян с укрепленных позиций.

С артиллеристами-ракетчиками общались журналисты норвежского портала VG

Бойцы говорят: планируют освободить как можно больше украинской территории до наступления холодного времени.

— Мы готовы к зиме, потому что это наша местность, и мы ее хорошо знаем. Мы надеемся добиться значительного прогресса к зиме и отбросить россиян еще дальше, – говорит командир батареи «Градов».

Он добавил, что попытка России аннексировать украинские области никак не повлияет на контрнаступление ВСУ.

— По-моему, это ничего не меняет. Территории были наши, есть и наши останутся. И мы будем всячески сражаться за площади. Независимо от того, что планирует Путин, заявил «Демон».

По его словам, каждый раз его подразделение избегает контрбатарейного огня врага, своевременно меняя позицию.

— Самая главная наша задача — уничтожить врага. Определяем территории, где они живут, ищем активность, и тогда атакуем, — объяснил офицер.

Он также признался в разговоре с норвежской прессой, что благодаря работе его батареи были освобождены определенные населенные пункты, названия которых он отказался разглашать.

Как говорили бойцы 59-й бригады, новые, мобилизованные российские солдаты очень быстро повторят судьбу стариков, выжженных точным огнем РСЗО.