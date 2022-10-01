|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|06:50
|Захід сонця:
|18:33
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|3.7 м/с
|Схід сонця:
|06:57
|Захід сонця
|18:37
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.1 грн
|41.6 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
Ракетная батарея под руководством офицера с позывным «Демоном» помогает освобождать Николаевскую область метр за метром, выжигая россиян с укрепленных позиций.
С артиллеристами-ракетчиками общались журналисты норвежского портала VG
Бойцы говорят: планируют освободить как можно больше украинской территории до наступления холодного времени.
— Мы готовы к зиме, потому что это наша местность, и мы ее хорошо знаем. Мы надеемся добиться значительного прогресса к зиме и отбросить россиян еще дальше, – говорит командир батареи «Градов».
Он добавил, что попытка России аннексировать украинские области никак не повлияет на контрнаступление ВСУ.
— По-моему, это ничего не меняет. Территории были наши, есть и наши останутся. И мы будем всячески сражаться за площади. Независимо от того, что планирует Путин, заявил «Демон».
По его словам, каждый раз его подразделение избегает контрбатарейного огня врага, своевременно меняя позицию.
— Самая главная наша задача — уничтожить врага. Определяем территории, где они живут, ищем активность, и тогда атакуем, — объяснил офицер.
Он также признался в разговоре с норвежской прессой, что благодаря работе его батареи были освобождены определенные населенные пункты, названия которых он отказался разглашать.
Как говорили бойцы 59-й бригады, новые, мобилизованные российские солдаты очень быстро повторят судьбу стариков, выжженных точным огнем РСЗО.
Ракетная батарея под руководством офицера с позывным «Демоном» помогает освобождать Николаевскую область метр за метром, выжигая россиян с укрепленных позиций.
С артиллеристами-ракетчиками общались журналисты норвежского портала VG
Бойцы говорят: планируют освободить как можно больше украинской территории до наступления холодного времени.
— Мы готовы к зиме, потому что это наша местность, и мы ее хорошо знаем. Мы надеемся добиться значительного прогресса к зиме и отбросить россиян еще дальше, – говорит командир батареи «Градов».
Он добавил, что попытка России аннексировать украинские области никак не повлияет на контрнаступление ВСУ.
— По-моему, это ничего не меняет. Территории были наши, есть и наши останутся. И мы будем всячески сражаться за площади. Независимо от того, что планирует Путин, заявил «Демон».
По его словам, каждый раз его подразделение избегает контрбатарейного огня врага, своевременно меняя позицию.
— Самая главная наша задача — уничтожить врага. Определяем территории, где они живут, ищем активность, и тогда атакуем, — объяснил офицер.
Он также признался в разговоре с норвежской прессой, что благодаря работе его батареи были освобождены определенные населенные пункты, названия которых он отказался разглашать.
Как говорили бойцы 59-й бригады, новые, мобилизованные российские солдаты очень быстро повторят судьбу стариков, выжженных точным огнем РСЗО.