Бойцы мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, защищающей южные регионы Украины, гарантировали, что новые, мобилизованные российские солдаты очень быстро повторят судьбу старых, выжженных метким огнем РСЗО.

О работе на системе «Град» они рассказали информационному агентству АрмияInform.

— Сегодня изрядно отработали по врагу — по живой и легкобронированной технике, в частности, благодаря точным расчетам сработали быстро. Надеюсь, что очень помогли нашей пехоте, облегчили им труд, – рассказал один из артиллеристов.

В бригаде подтверждают, что после успешных наступательных действий ВСУ враг на Юге утратил активность.

– Боятся нас. И правильно делают, а когда притащат сюда новеньких, мобилизованных, мы сделаем с ними то же, что и со старыми, будут бежать отсюда за Сибирь. Каждый раз, когда смолим их, чувствую вкус Приближающейся Победы! Поэтому мы будем продолжать освобождать украинскую землю от врага и слаженно давать отпор российскому нашествию, — добавил другой военный.

Ракетники уверяют, что до сих пор не получали серьезные ранения, поэтому у них без потерь.

— Мы ищем их артиллерию, они нас, но мы проворнее и их находим скорее, — заявили в расчете РСЗО «Град».

Как сообщалось, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказывал, что на горячую линию ГУР звонят по телефону новомобилизованные россияне и спрашивают, как сдаться в украинский плен.