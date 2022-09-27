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Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что на горячую линию ГУР звонят по телефону новомобилизованные россияне и спрашивают, как сдаться в украинский плен.
Об этом пишет «Украинская правда».
— Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: «В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться?», - отметил он.
По словам представителя ГУР, у россиян низкая мотивация и соответствующее психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны.
Таким же алгоритмом пользуются крымчане и люди из ОРДЛО.
По словам Андрея Юсова, россияне планируют несколько волн мобилизации.
Он добавил, что в ОРДЛО россияне уже мобилизовали всех, кого могли. Остались только больные и те, кто обеспечивает жизнедеятельность региона и работает на разных предприятиях.
Однако на оккупированном юге Украины оккупанты заявили, что планируют сформировать так называемые «добровольные» батальоны, в то же время Путин и россияне боятся давать оружие людям на оккупированных территориях.
Российская пропагандистка, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян признала, что в РФ сотни случаев неправомерной мобилизации.
Напомним, ранее российская ФСБ сообщила, что после объявления «долевой» мобилизации из страны уехала 261 тысяча мужчин.
Разведка Британии считает, что в России мобилизованные могут бросить на передовую с минимальной подготовкой.
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что на горячую линию ГУР звонят по телефону новомобилизованные россияне и спрашивают, как сдаться в украинский плен.
Об этом пишет «Украинская правда».
— Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: «В случае, если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно показаться?», - отметил он.
По словам представителя ГУР, у россиян низкая мотивация и соответствующее психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны.
Таким же алгоритмом пользуются крымчане и люди из ОРДЛО.
По словам Андрея Юсова, россияне планируют несколько волн мобилизации.
Он добавил, что в ОРДЛО россияне уже мобилизовали всех, кого могли. Остались только больные и те, кто обеспечивает жизнедеятельность региона и работает на разных предприятиях.
Однако на оккупированном юге Украины оккупанты заявили, что планируют сформировать так называемые «добровольные» батальоны, в то же время Путин и россияне боятся давать оружие людям на оккупированных территориях.
Российская пропагандистка, главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян признала, что в РФ сотни случаев неправомерной мобилизации.
Напомним, ранее российская ФСБ сообщила, что после объявления «долевой» мобилизации из страны уехала 261 тысяча мужчин.
Разведка Британии считает, что в России мобилизованные могут бросить на передовую с минимальной подготовкой.