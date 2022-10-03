Николаев, фото: Johnnie Zigger

В течение последнего дня в Николаеве не зафиксированы обстрелы со стороны российских войск. Это 30-й день без обстрелов за все время войны, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала «Апостроф TV».

— Относительно спокойно (прошли сутки, — прим.). Это, наверное, 30-й день с начала войны, когда не обстреливали областной центр. Да и по всей линии. У нас один раненый гражданский, было несколько прилетов, но они не подтверждаются или были в чистое поле. Потому что разрушений сегодня нет и Слава Богу, — сказал он.

Вместе с тем, по состоянию на 3 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 11 тысяч 940 гражданских объектов. За последние сутки было разрушено или повреждено 56 таких объектов.