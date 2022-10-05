Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет проходить по четырем направлениям.

— С точки зрения освобождения, есть конкретная программа по четырем направлениям, — сказал Михаил Подоляк в комментарии 24 канала.

Он отметил, что ВСУ имеет успехи в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

– Ключевое на сегодняшний день – продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют, и хаотично отступают, - подчеркнул он.

Напомним, в ВСУ официально подтвердили увольнение 8 населенных пунктов в Херсонской области 4 октября.