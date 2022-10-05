|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|06:55
|Заход солнца:
|18:25
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4.5 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца
|18:29
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.9 грн
|40.3 грн
|EUR
|38.8 грн
|39.8 грн
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет проходить по четырем направлениям.
— С точки зрения освобождения, есть конкретная программа по четырем направлениям, — сказал Михаил Подоляк в комментарии 24 канала.
Он отметил, что ВСУ имеет успехи в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
– Ключевое на сегодняшний день – продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют, и хаотично отступают, - подчеркнул он.
Напомним, в ВСУ официально подтвердили увольнение 8 населенных пунктов в Херсонской области 4 октября.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет проходить по четырем направлениям.
— С точки зрения освобождения, есть конкретная программа по четырем направлениям, — сказал Михаил Подоляк в комментарии 24 канала.
Он отметил, что ВСУ имеет успехи в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
– Ключевое на сегодняшний день – продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют, и хаотично отступают, - подчеркнул он.
Напомним, в ВСУ официально подтвердили увольнение 8 населенных пунктов в Херсонской области 4 октября.