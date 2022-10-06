6 жовтня триває 225-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів, повідомляє Генштаб.

Протягом доби ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдине, Мирне та Олександрівка.

В свою чергу, минулого дня на півдні підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога складають:

58 окупантів

9 танків

17 одиниць авто-бронетехніки

4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-С» і «Мста-Б»

самохідна гаубиця «Акація»

міномет

командно-штабна машина

реактивна система залпового вогню «Град»

протитанковий ракетний комплекс.

Також знищено 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Онлайн-репортаж

Оновлюється

07:55 Уночі, з 5 на 6 жовтня російські окупаційні війська вчергове атакували безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» південь країни.

Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».