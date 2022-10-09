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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании единой государственной онлайн-системы данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
«Президент подписал евроинтеграционный Закон «О Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей». Реестр станет единственной государственной онлайн-системой данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.
По информации Минприроды, в скором времени будет создана онлайн-карта, на которой будут отображаться все предприятия-загрязнители и информация о них.
Это позволит в оперативном порядке отслеживать выбросы и перенос загрязнителей во времени и пространстве, анализировать предложения по уменьшению выбросов, а также принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.
Напомним, в Николаевской области Кинбурнская коса страдает от обстрелов оккупантов. Там погибло множество диких животных и птиц, а также сгорели реликтовые леса.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании единой государственной онлайн-системы данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
«Президент подписал евроинтеграционный Закон «О Национальном реестре выбросов и переносе загрязнителей». Реестр станет единственной государственной онлайн-системой данных о выбросах и переносе загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.
По информации Минприроды, в скором времени будет создана онлайн-карта, на которой будут отображаться все предприятия-загрязнители и информация о них.
Это позволит в оперативном порядке отслеживать выбросы и перенос загрязнителей во времени и пространстве, анализировать предложения по уменьшению выбросов, а также принимать эффективные решения по предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.
Напомним, в Николаевской области Кинбурнская коса страдает от обстрелов оккупантов. Там погибло множество диких животных и птиц, а также сгорели реликтовые леса.