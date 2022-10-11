Во вторник, 11 октября, состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 32 украинских защитника, среди которых военные из николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Трое из возвращенных военных – офицеры, 28 человек – солдаты, один – матрос.
Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72, 24 и 58 отдельным механизированным бригадам, 26 отдельной артиллерийской бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 109 отдельной горно-штурмовой бригаде.
Самому младшему из освобожденных воинов - 22 года, самому старшему - 51 год.
Напомним, в сентябре Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.
Также в ицеадмирале Алексей Неежпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Во вторник, 11 октября, состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 32 украинских защитника, среди которых военные из николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Трое из возвращенных военных – офицеры, 28 человек – солдаты, один – матрос.
Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72, 24 и 58 отдельным механизированным бригадам, 26 отдельной артиллерийской бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 109 отдельной горно-штурмовой бригаде.
Самому младшему из освобожденных воинов - 22 года, самому старшему - 51 год.
Напомним, в сентябре Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.
Также в ицеадмирале Алексей Неежпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.