Во вторник, 11 октября, состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 32 украинских защитника, среди которых военные из николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Трое из возвращенных военных – офицеры, 28 человек – солдаты, один – матрос.

Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72, 24 и 58 отдельным механизированным бригадам, 26 отдельной артиллерийской бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 109 отдельной горно-штурмовой бригаде.

Самому младшему из освобожденных воинов - 22 года, самому старшему - 51 год.

Напомним, в сентябре Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского полковник Виктор Сикоза поздравил вернувшихся из плена военнослужащих и пообещал, что будет прилагать все возможные и необходимые действия, чтобы вернуть всех пленных морских пехотинцев домой.

Также в ицеадмирале Алексей Неежпапа встретился с освобожденными из плена морскими пехотинцами 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.