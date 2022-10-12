Авиаторы ВСУ нанесли 9 авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславщине и Николаевском районе.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 оккупанта, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БпЛА типа «Шахед», склад боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового.

Существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и БТР.

Напомним, в Оперативном командовании «Юг» официально сообщили об освобождении Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе Херсонской области.