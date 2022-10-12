Спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк прокомментировала появление двух переправ оккупантов через реку Ингулец в районе Дарьевки Херсонской области.

В комментарии Общественному она заявила, что все, что оккупанты строят в Херсонской области, находится под контролем ВСУ.

— Они постоянно пытаются выискивать альтернативные способы переправ, постоянно что-то надстраивают, но это находится под нашим огневым контролем, — сказала Наталья Гуменюк.

Также она сообщила, что военные РФ при работе используют мирное население Херсонской области.

– Мы очень тщательно подходим к этим моментам, изучаем абсолютно обстановку. И только в случае, когда там нет гражданских, мы можем наносить огневое повреждение. Мы отслеживаем ситуацию, мы понимаем, как она развивается и применяем огневой контроль так, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям, — добавила она.

Напомним, журналисты проекта «Схемы» накануне сообщили, что спутники зафиксировали две новые понтонные переправы россиян в Херсонской области в районе села Дарьевка.