В четверг, 13 октября, в Украине переменная облачность, без осадков, лишь в Карпатах местами небольшой дождь. Ночью и утром, кроме южных и восточных областей, местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Как сообщили Укринформу в Украинском гидрометцентре, температура ночью 1-6° тепла, на юге до 9°, днем 10-15° в южной части и на Закарпатье 13-18°.

По данным синоптиков, в столичном регионе завтра также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

14-15 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 15 октября на западе страны до 9°; днем 11-16°.

В Киеве и по области также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер переменных направлениий, 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

16-17 октября в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях местами небольшой дождь. Температура 16 октября ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных и северных областях 1-7° тепла; днем 10-16°, в западных областях и в Одесской области до 19°; 17 октября в западных и северных областях ночью 4-10°, днем 13-19°, на Прикарпатье ночью местами 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории страны ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-16° тепла.

В столице и Киевской области также будет без осадков. Температура по области 16 октября ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; 17 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. По Киеву ночью 4-6° тепла, днем 13-15°; 17 октября ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.