|Швидкість вітру:
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|Схід сонця:
|07:06
|Захід сонця:
|18:10
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|Схід сонця:
|07:16
|Захід сонця
|18:11
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Как сообщили Укринформу в Украинском гидрометцентре, температура ночью 1-6° тепла, на юге до 9°, днем 10-15° в южной части и на Закарпатье 13-18°.
По данным синоптиков, в столичном регионе завтра также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
14-15 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 15 октября на западе страны до 9°; днем 11-16°.
В Киеве и по области также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер переменных направлениий, 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.
16-17 октября в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях местами небольшой дождь. Температура 16 октября ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных и северных областях 1-7° тепла; днем 10-16°, в западных областях и в Одесской области до 19°; 17 октября в западных и северных областях ночью 4-10°, днем 13-19°, на Прикарпатье ночью местами 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории страны ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-16° тепла.
В столице и Киевской области также будет без осадков. Температура по области 16 октября ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; 17 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. По Киеву ночью 4-6° тепла, днем 13-15°; 17 октября ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.
Как сообщили Укринформу в Украинском гидрометцентре, температура ночью 1-6° тепла, на юге до 9°, днем 10-15° в южной части и на Закарпатье 13-18°.
По данным синоптиков, в столичном регионе завтра также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
14-15 октября в Украине переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 15 октября на западе страны до 9°; днем 11-16°.
В Киеве и по области также переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер переменных направлениий, 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.
16-17 октября в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях местами небольшой дождь. Температура 16 октября ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных и северных областях 1-7° тепла; днем 10-16°, в западных областях и в Одесской области до 19°; 17 октября в западных и северных областях ночью 4-10°, днем 13-19°, на Прикарпатье ночью местами 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории страны ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-16° тепла.
В столице и Киевской области также будет без осадков. Температура по области 16 октября ночью 1-6° тепла, днем 11-16°; 17 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. По Киеву ночью 4-6° тепла, днем 13-15°; 17 октября ночью 6-8° тепла, днем 16-18°.