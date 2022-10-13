Кабинет Министров внес изменения в Методику определения задолженности по разнице в тарифах, подлежащих компенсации из Государственного бюджета.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение, правительство приняло в ходе заседания 12 октября.

— Компенсация задолженности по разнице в тарифах – это один из элементов обеспечения финансовой способности предприятий теплоснабжения в период отопительного сезона 2022/2023 гг., осуществление ими расчетов за природный газ. Получение компенсации позволит предприятиям погасить долги за потребленные энергоносители. Такое важное решение правительства направлено не только на поддержку теплоснабжающих предприятий, но и обеспечение получения бесперебойных услуг потребителями, — отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

По словам министра, правительство предусмотрело норму, позволяющую не уменьшать объем разницы в тарифах для тех предприятий, которые получали поддержку из местных бюджетов.

Таким образом, изменения в Методике предусматривают:

перенос даты урегулирования задолженности по разнице в тарифах для предприятий тепло-, водоснабжения и водоотвода и установления новых периодов для расчета разницы в тарифах;

определение возможности расчета задолженности по разнице в тарифах для таких категорий потребителей, как "религиозные организации" и "другие потребители";

определение условий расчета объема задолженности по разнице в тарифах в случае получения предприятием трансфертов из государственного бюджета или местного бюджета для финансирования расходов, непосредственно связанных с операционной (основной) деятельностью предприятия;

особенности расчета фактических расходов хозяйствующих субъектов, производящих тепловую энергию комбинированным способом.

Как напоминают в Кабмине, ранее было обновлено Типовое положение о территориальной комиссии по согласованию задолженности по разнице в тарифах.