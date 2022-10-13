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Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение, правительство приняло в ходе заседания 12 октября.
— Компенсация задолженности по разнице в тарифах – это один из элементов обеспечения финансовой способности предприятий теплоснабжения в период отопительного сезона 2022/2023 гг., осуществление ими расчетов за природный газ. Получение компенсации позволит предприятиям погасить долги за потребленные энергоносители. Такое важное решение правительства направлено не только на поддержку теплоснабжающих предприятий, но и обеспечение получения бесперебойных услуг потребителями, — отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
По словам министра, правительство предусмотрело норму, позволяющую не уменьшать объем разницы в тарифах для тех предприятий, которые получали поддержку из местных бюджетов.
Таким образом, изменения в Методике предусматривают:
Как напоминают в Кабмине, ранее было обновлено Типовое положение о территориальной комиссии по согласованию задолженности по разнице в тарифах.
Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение, правительство приняло в ходе заседания 12 октября.
— Компенсация задолженности по разнице в тарифах – это один из элементов обеспечения финансовой способности предприятий теплоснабжения в период отопительного сезона 2022/2023 гг., осуществление ими расчетов за природный газ. Получение компенсации позволит предприятиям погасить долги за потребленные энергоносители. Такое важное решение правительства направлено не только на поддержку теплоснабжающих предприятий, но и обеспечение получения бесперебойных услуг потребителями, — отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
По словам министра, правительство предусмотрело норму, позволяющую не уменьшать объем разницы в тарифах для тех предприятий, которые получали поддержку из местных бюджетов.
Таким образом, изменения в Методике предусматривают:
Как напоминают в Кабмине, ранее было обновлено Типовое положение о территориальной комиссии по согласованию задолженности по разнице в тарифах.