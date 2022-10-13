Германия и еще 14 стран ЕС хотят создать общую систему ПВО.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подписала право на так называемую инициативу Европейского небесного щита с коллегами на полях встречи НАТО в Брюсселе.

По словам Ламбрехта, кроме Германии, к проекту привлечены еще 14 стран. В частности, речь идет о Британии, Словакии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Литве, Нидерландах, Румынии и Словении. Представители этих стран присутствовали на церемонии подписания декларации «Небесного щита». По словам дипломатов, Эстония тоже хочет принять участие.

Это должно помочь устранить действующие пробелы в системе противовоздушной обороны Европы. Есть недостатки, например, в сфере баллистических ракет, достигающих больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.

Напомним, что контактная группа по Украине, встреча которой состоялась в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, готова поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их поставки.