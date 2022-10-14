Социологическая группа «Рейтинг» в рамках проекта «Народный ТОП» продолжила исследование выдающихся украинцев всех времен.

С помощью открытого вопроса респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.

Лидером рейтинга «Народный ТОП» стал Тарас Шевченко (63,9%).

В первую пятерку самых выдающихся украинцев также вошли:

Владимир Зеленский (29,8%),

Леся Украинка (19,6%)

Богдан Хмельницкий (17,3%)

Степан Бандера (12,8%).

Также в десятке «Народного ТОПа» Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).

Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.

Напомним, что украинский чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).