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Социологическая группа «Рейтинг» в рамках проекта «Народный ТОП» продолжила исследование выдающихся украинцев всех времен.
С помощью открытого вопроса респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.
Лидером рейтинга «Народный ТОП» стал Тарас Шевченко (63,9%).
В первую пятерку самых выдающихся украинцев также вошли:
Также в десятке «Народного ТОПа» Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).
Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.
Напомним, что украинский чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Социологическая группа «Рейтинг» в рамках проекта «Народный ТОП» продолжила исследование выдающихся украинцев всех времен.
С помощью открытого вопроса респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.
Лидером рейтинга «Народный ТОП» стал Тарас Шевченко (63,9%).
В первую пятерку самых выдающихся украинцев также вошли:
Также в десятке «Народного ТОПа» Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).
Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем около 8% опрошенных затруднились назвать (вспомнить) ни одного выдающегося украинца.
Напомним, что украинский чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).