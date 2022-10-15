Вчера, 14 октября, было возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Краматорском, которое отсутствовало с начала апреля этого года.

В частности, на вокзал Краматорска прибыл первый рейс из Киева, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

— Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, возобновили пассажирское железнодорожное сообщение с Краматорском – первый поезд из Киева только что прибыл на вокзал города. Возобновление курсирования поездов стало возможным благодаря нашим защитникам и защитницам на фронте. Успешными действиями против врага они существенно улучшили ситуацию, создав условия для возвращения поездов в Краматорск. Поезд из Киева в Краматорск крайне необходим именно сейчас, накануне зимних холодов. Город все еще остается одной из главных целей врага, поэтому атаки на критическую инфраструктуру, вероятно, станут одним из основных инструментов России. Благодаря поезду жители Краматорска в случае необходимости смогут уехать в другие регионы, а люди из других городов получат возможность проще доставлять гуманитарную помощь для тех, кто должен остаться, – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Поезд будет отправляться из Киева каждый день в 06:52 и прибывать в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13. Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Укрзализныця продолжает восстанавливать пассажирское сообщение на освобожденных территориях, в частности, на Харьковщине уже запущены поезда из Харькова в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм.