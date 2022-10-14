Немецкий комплекс IRIS-T уже работает в Вооруженных Силах на южном направлении.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

— Тех систем ПВО, которые мы сегодня имеем, очень мало. Сегодня многие страны согласились помочь нам средствами ПВО. Комплекс IRIS-T, которого нигде нет в мире, Германия первым поставляет в Украину. Эта система уже работает в Вооруженных силах где-то на южном направлении. Ожидаем остальных систем, которые должна поставить нам Германия, - сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что системы IRIS могут работать в едином информационном поле с такими системами, как NASAMS или Patriot.

— NASAMS - это уже проверенный комплекс, обладающий хорошим авторитетом в мире, находящийся на вооружении 12 стран мира. С этим комплексом может быть легче по поставкам - он есть, ракеты к нему в достаточном количестве есть. Поэтому нужно просить страны, у которых есть этот комплекс, помочь Украине усилить уже существующую нашу ПВО, - отметил спикер Воздушных сил.

Он выразил надежду, что таким образом через несколько лет полностью можно будет заменить устаревшие образцы советской техники.

13 октября Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на сессии ПАСЕ убежден, что обеспечение защиты украинского неба от российского ракетного террора станет фундаментальным шагом для завершения войны в ближайшее время.

Президент поблагодарил Германию за поставку первых систем IRIS-T и выразил убеждение, что это откроет возможности дальнейшего предоставления Украине систем ПВО и ПРО как немецкими партнерами, так и другими производителями.

12 октября состоялась встреча Контактной группы по Украине (Рамштайн-6) под эгидой США, среди приоритетных вопросов которой – противовоздушная оборона Украины.