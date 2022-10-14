Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Церемония прошла возле Мариинского дворца в Киеве. Глава государства поздравил воинов с Днем защитников и защитниц, а также с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

Президент отметил, что поколения украинцев боролись за свою свободу, а слава украинских воинов приносит свободу и свободу, сообщает пресс-служба президента.

— Это слава увольняющих, а не порабощающих. Это слава тех, кто приносит мир, а не разрушает его. Это слава тех, кто борется за свободу так, что становится легендой еще при своей жизни, – сказал он.

По словам Владимира Зеленского, сегодня, отражая российское вторжение, наше воинство своей победой может воплотить мечты, за которые сражались предыдущие поколения украинцев.

— Мы можем дать Украине долгосрочные гарантии мира и национальной безопасности. Мы можем гарантировать на поколение вперед свободу для всех украинцев во всех наших городах, городках, во всех уголках нашего прекрасного, неповторимого государства. Я верю, что мы это сделаем, – сказал он.

Президент подчеркнул, что весь украинский народ встал на защиту родного государства, и миллионы людей воюют и работают сейчас ради победы. По его словам, нашим героическим воинам, защищающим государство по всем направлениям, сейчас очень тяжело, но государство делает все, чтобы помочь нашим смелым защитникам.

— Мы освободили от российских оккупантов север нашей страны. Освобождаем Харьковщину, освобождаем весь восток и точно его уволим. Мы вернем украинский флаг во все наши города, общины на юге государства. Мы вернем наш Крым. Мы восстановим территориальную целостность нашего государства, мы просто должны это сделать, должны вернуть всех украинцев, которых, к сожалению, все еще удерживают в плену в России или силой депортировали с нашей земли, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что для достижения этой цели украинцы должны сохранять единство и поддерживать всех приближающих нашу победу защитников.

— Вечная слава всем воюющим и работающим ради Украины! Вечная большая благодарность и уважение всем, кто встал на защиту свободы нашей мамочки!, – подчеркнул Президент.

Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников, погибших за Украину.

Глава государства вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины.

Так, из рук Президента высшую государственную награду получил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, организовавший эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе. 10 октября 2022 года, во время массированного ракетного удара со стороны России, его подразделения во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск уничтожили 1 самолет Су-25, 45 ракет разного типа, 22 дрона-камикадзе типа Shahed-136. 11 октября было уничтожено восемь таких дронов-камикадзе, 20 крылатых ракет и три БПЛА.

Награжден также полковник Олег Гончарук, под руководством которого подразделения и военные формирования в Запорожском направлении вели ожесточенные бои с превосходившими в несколько раз силами противника. Применяя маневренную оборону, на каждом рубеже врагу наносили максимальные потери в технике и живой силе. Подразделениям под командованием Олега Гончарука удалось уволить ряд населенных пунктов в Запорожской области.

Орден «Золотая Звезда» вручен и полковнику Дмитрию Завадскому, батальон которого в марте и апреле давал достойный отпор врагу в Луганской области вблизи населенного пункта Новотошковское, а впоследствии осуществил укрепление позиций в этом районе. Враг понес значительные человеческие и материально-технические потери.

Также отмечен полковник Евгения Кураш, который защищает Украину с 2014 года. С 5 по 11 сентября текущего года во время ведения наступательных действий на Изюмском направлении решительно и умело руководил действиями подразделений бригады и резерва. Подразделения бригады Евгения Кураша уволили ряд населенных пунктов, в том числе и город Изюм.

«Золотую Звезду» также получил подполковник Ростислав Козий, который с начала полномасштабного вторжения России командовал подразделениями батальона на передовых позициях в Луганской области. В частности, он руководил оборонительными и наступательными действиями вблизи населенных пунктов Лопаскино, Заречное, Лиман, Богородичное, выполняя поставленные задачи и уничтожая противника.

Высокую государственную награду Президент также вручил подполковнику Сергею Побережцу. Он руководит работой зенитного ракетного дивизиона ВСУ, обеспечивающего прикрытие важных военных и инфраструктурных объектов государства. Под его командованием в апреле была восстановлена ракетная техника зенитного ракетного дивизиона, уничтожающего вражеские воздушные цели. 10 октября 2022 года, во время массированного ракетного удара по территории Украины, подразделение уничтожило четыре крылатые ракеты и шесть БПЛА типа Shahed-136, при этом ни одна воздушная цель не прошла через зону поражения дивизиона в направлении города Киева и прикрываемых объектов.

Награжден полковник Игорь Скибюк, который в начале сентября осуществлял руководство подразделениями бригады во время ведения поисково-ударных действий по уничтожению противника в направлении Балаклеи, Купянска и Изюма. Благодаря его решительности, четким и своевременно преданным боевым приказам подразделения бригады освободили от оккупантов ряд населенных пунктов, в том числе город Изюм.

Орден получил мастер-сержант Борис Харчук, участвующий в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации с 24 февраля текущего года и имеющий боевой опыт с 2014 года. За время полномасштабного вторжения группа под руководством мастер-сержанта неоднократно уничтожала силы и средства противника, успешно осуществляла засады и прикрытия других групп, что приводило к успешному выполнению боевого задания и отражению вражеских наступлений. В середине июня во время отражения атаки противника Борис Харчук получил осколочные ранения и потерял треть левой руки.

Награжден высшей наградой и начальник отдела Управления СБУ в Николаевской области полковник Сергей Качан. Он организовал оборону Управления и качественное взаимодействие с находившимися в Николаеве военными формированиями, и это сотрудничество позволило управлять средствами артиллерийских расчетов, сбивать наступления противника и осуществлять поражение вражеской техники и личного состава. При непосредственном участии полковника было проведено 26 оперативно-боевых мероприятий по разведке и уничтожению сил и средств противника.

Орден из рук Президента Украины получил начальник артиллерии подполковник Олег Голиней. В этом году 25 февраля, во время наступления российских войск на Северодонецк Луганской области, гаубическая артиллерийская батарея под руководством подполковника уничтожила технику и личный состав врага в районе Трехизбенки. Олег Голиней вместе с подчиненными три часа сдерживал наступление врага, позволяя другим подразделениям ВСУ отойти и закрепиться на запасных позициях в Северодонецке. В течение полномасштабной войны его артиллерийская батарея неоднократно уничтожала технику и противников, в частности был разрушен скрытый ангар с вражеской техникой и уничтожен командный пункт, пункт обеспечения и состав боеприпасов российских войск.

Награжден также командир роты отдельного отряда спецназа «Азов» НГУ лейтенант Лев Пашко, под руководством которого группа нацгвардейцев в конце марта в изнурительном бою остановила очередную попытку прорыва врага со стороны населенного пункта Гнутово. 28 марта, когда агрессор совершил попытку переправить технику через реку Кальмиус, группа гвардейцев под руководством лейтенанта обстреляла технику, не позволив перебазировать ее на правый берег реки. А в начале апреля группа под командованием лейтенанта совершила успешный штурм блокпоста оккупантов на окраине города, несмотря на то, что противник преобладал в силе (15 нацгвардейцев против 50 оккупантов).

Отмеченный орденом «Золотая Звезда» снайпер НГУ старший сержант Дмитрий Финашин. В конце мая в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой области во время жесткого боя старший сержант сумел выявить и уничтожить двух вражеских снайперов, чем дал собратьям возможность безопасно изменить позицию для корректировки артиллерии. Во время минометного обстрела он получил многоуломочный перелом верхней трети левого плеча. Дмитрий Финашин смог самостоятельно остановить кровотечение и остался на огневой позиции, чтобы прикрывать уход собратьев. От ранений он потерял сознание, а придя в себя, увидел, что остался один. Несмотря на большую потерю крови и боль старший сержант почти через двое суток смог самостоятельно добраться до подразделения ВСУ, где ему была оказана медицинская помощь. Из-за тяжелого ранения Дмитрий Финашин потерял левую руку.

Кроме того, Глава государства вручил военное отличие «Крест боевых заслуг».

В частности, Президент наградил полковника Государственной пограничной службы Украины Максима Балагуру, который с начала российского вторжения в течение февраля-марта 2022 года неоднократно выполнял боевые задачи по отпору силам противника, организации эвакуации раненых, прикрытия подразделений Государственной пограничной службы и Вооруженных Сил Украины. Летом участвовал в увольнении значительной части Харьковской области. В конце августа возглавил сводный отряд и выполнял боевые задания в Запорожской области.

Награду также получила командир радиолокационного взвода, старший лейтенант Татьяна Волошина, которая в июне умело корректировала работу артиллерии, благодаря чему были уничтожены и повреждены артиллерийские установки врага, из которых обстреливали Лисичанск, Северодонецк и другие населенные пункты Луганской области. Татьяна Волошина неоднократно попадала под артобстрелы. Благодаря ей была сохранена жизнь личного состава расчета и радиолокационной разведки.

Отличие Президента вручено и фельдшеру медицинского пункта мотопехотного батальона, сержанту Алене Величко, которая с начала полномасштабного вторжения РФ выполняла боевые задания в Донецкой и Луганской областях. Она оказала первую медицинскую помощь 225 военнослужащим, благодаря чему удалось спасти многие жизни боевых собратьев.

Награжден также санитарный инструктор эвакуационного отделения медицинской роты отдельной механизированной бригады младший сержант Наталья Возинская. С начала апреля она проводит эвакуацию средних и тяжелых больных, выполняет качественное оказание неотложной, первой медицинской и доврачебной помощи.

Награду «Крест боевых заслуг» получил старший лейтенант Александр Гапонов, возглавлявший контрнаступление возле населенных пунктов Белогоровка и Григорьевка в Луганской области. Благодаря его отважным и решительным действиям силы общевойскового резерва сумели стабилизировать обстановку и отразить утраченные рубежи.

Награжден также младший сержант Владимир Оняцкий, который во время обороны населенных пунктов в Донецкой области со своим расчетом уничтожил диверсионно-разведывательную группу противника и сделал невозможным проход врага через мост в Авдеевке. Владимир Оняцкий успешно использует авиаразведку, которая позволяет всегда заранее замечать противника и обезвреживать технику с воздуха.

Президент также отметил командира авиационной эскадрильи Воздушных сил ВСУ, подполковника Евгения Соловьева. Он совершил 78 боевых вылетов с целью поражения живой силы и техники противника, пунктов управления, логистических центров. Благодаря мужественным действиям Евгения Соловьева в составе экипажа самолетов СУ-24М было уничтожено значительное количество живой силы и техники противника.

Военную награду также получил лейтенант Евгений Юрчак. Десантно-штурмовая рота под его командованием отразила наступление врага на Харьковщине и закрепилась на освобожденных рубежах. Благодаря решительным действиям Евгения Юрчака и подчиненного личного состава уничтожена живая сила и боевая вражеская техника.

Глава государства также вручил награды «За мужество и отвагу» 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовой войск ВСУ, 25-й отдельной воздушно-десантной штурмовых войск ВСУ, 503-м отдельном батальоне морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ, 8-м полку оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии, 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии, 3-й имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии, 15-го Славянского полка Национальной гвардии, 1-го пограничного отряда Государственной пограничной службы и 23-го отряда морской охраны Государственной пограничной службы.

Кроме того, Владимир Зеленский присвоил воинским частям почетные наименования. 138-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование «Приднепровская», 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ – почетное наименование «имени Максима Кривоноса» и 11-му зенитному ракетному полку ».

Президент вручил боевые знамена и знамена с почетными наименованиями воинским частям. Боевые флаги получили командиры: 4-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, 118-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны, 120-й отдельной бритории -й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны

Боевые флаги с лентой с почетным наименованием вручены командирам: 3-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, которой присвоено почетное наименование «Железная», и 110-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, получившей наименование «имя генерал-хорун.

В церемонии чествования защитников также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов. В конце церемонии воины Почетного караула прошлись торжественным маршем.