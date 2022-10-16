В Украине увеличился размер средней пенсии Так, по состоянию на 1 октября, то есть за квартал, средняя пенсия увеличилась на 321,75 гривен или 7,3% и составила 4 759,2 гривны.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, с начала года средняя пенсия выросла на 19,2% или 767,67 гривен, а вот уровень инфляции за этот же период оказался несколько выше – 21,8%.

Всего в Украине, по данным ПФУ, 10,7 миллиона пенсионеров, 2,7 миллиона из них – работающие.