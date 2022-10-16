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Компания «Укрзалізниця» ввела абонементы на безлимитные поездки для своих пассажиров.
Об этом компания сообщила в своем Facebook.
Так, в Укрзалізниці объяснили, что благодаря введенным абонементам, пассажирам компании, которым приходится часто ездить по одному и тому же маршруту, теперь не придется ежедневно покупать билеты.
Для этого достаточно один раз в месяц оплатить стоимость абонемента – он рассчитан на 30 дней.
«Стоимость абонемента стартует от 200 грн и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром. С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок по пригородным рейсам по выбранному маршруту в течение 30 дней с даты старта абонемента», - говорится в сообщении.
В частности, месячные абонементы на пригородные маршруты теперь доступны в следующих областях:
Вдобавок к этому такой абонемент можно также приобрести и на киевскую городскую электричку, которая движется по кольцевому маршруту. В Укрзалізниці подчеркнули, что это будет удобно и выгодно жителям столицы.
Компания «Укрзалізниця» ввела абонементы на безлимитные поездки для своих пассажиров.
Об этом компания сообщила в своем Facebook.
Так, в Укрзалізниці объяснили, что благодаря введенным абонементам, пассажирам компании, которым приходится часто ездить по одному и тому же маршруту, теперь не придется ежедневно покупать билеты.
Для этого достаточно один раз в месяц оплатить стоимость абонемента – он рассчитан на 30 дней.
«Стоимость абонемента стартует от 200 грн и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром. С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок по пригородным рейсам по выбранному маршруту в течение 30 дней с даты старта абонемента», - говорится в сообщении.
В частности, месячные абонементы на пригородные маршруты теперь доступны в следующих областях:
Вдобавок к этому такой абонемент можно также приобрести и на киевскую городскую электричку, которая движется по кольцевому маршруту. В Укрзалізниці подчеркнули, что это будет удобно и выгодно жителям столицы.