|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|07:12
|Захід сонця:
|18:02
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|2.3 м/с
|Схід сонця:
|07:22
|Захід сонця
|18:03
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40 грн
|40.5 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
В Николаевской области развернут «теплые пункты» в которых будут раздавать воду, также в специальных пунктах люди смогут согреться зимой.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина» 17 октября, пишут «НикВести».
Он отметил, что будут развернуты разные виды пунктов: для выдачи воды и для обогрева населения.
— Есть разные пункты. Теплые пункты – где можно будет выдавать воду. Также мы должны предусмотреть возможность пунктов обогрева на всякий случай. Я не буду говорить пока количество таких пунктов, потому что это еще в процессе. Это план «С». Но мы так делали до войны, у нас были пункты обогрева, но их количество было меньше, сейчас их будет больше, чтобы мы могли обеспечить людей теплом, — отметил Виталий Ким.
Ранее глава ОВА сообщил, что силы противовоздушной обороны сбивают 80% вражеских дронов Shahed-136, которые враг направляет на Николаевскую область.
В Николаевской области развернут «теплые пункты» в которых будут раздавать воду, также в специальных пунктах люди смогут согреться зимой.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина» 17 октября, пишут «НикВести».
Он отметил, что будут развернуты разные виды пунктов: для выдачи воды и для обогрева населения.
— Есть разные пункты. Теплые пункты – где можно будет выдавать воду. Также мы должны предусмотреть возможность пунктов обогрева на всякий случай. Я не буду говорить пока количество таких пунктов, потому что это еще в процессе. Это план «С». Но мы так делали до войны, у нас были пункты обогрева, но их количество было меньше, сейчас их будет больше, чтобы мы могли обеспечить людей теплом, — отметил Виталий Ким.
Ранее глава ОВА сообщил, что силы противовоздушной обороны сбивают 80% вражеских дронов Shahed-136, которые враг направляет на Николаевскую область.