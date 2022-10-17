В Николаевской области развернут «теплые пункты» в которых будут раздавать воду, также в специальных пунктах люди смогут согреться зимой.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в «Медиацентре Украина» 17 октября, пишут «НикВести».

Он отметил, что будут развернуты разные виды пунктов: для выдачи воды и для обогрева населения.

— Есть разные пункты. Теплые пункты – где можно будет выдавать воду. Также мы должны предусмотреть возможность пунктов обогрева на всякий случай. Я не буду говорить пока количество таких пунктов, потому что это еще в процессе. Это план «С». Но мы так делали до войны, у нас были пункты обогрева, но их количество было меньше, сейчас их будет больше, чтобы мы могли обеспечить людей теплом, — отметил Виталий Ким.

Ранее глава ОВА сообщил, что силы противовоздушной обороны сбивают 80% вражеских дронов Shahed-136, которые враг направляет на Николаевскую область.