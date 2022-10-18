В Николаевской области по состоянию на 18 октября в результате обстрелов российскими войсками без электро- и водоснабжения остаются 90 населенных пунктов, из них два частично, в Николаевском и Баштанском районах.

Об этом сообщают в Николаевской областной военной администрации.

По информации ОВА, работа по возобновлению электроснабжения в этих населенных пунктах продолжается. Кроме того, еще у 5 тысяч 611 потребителей по области нет газа.

Всего с начала полномасштабной войны оккупационные войска повредили и уничтожили 714 объектов электроснабжения и 30 объектов водоснабжения на территории Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Украине жители городов и сел могут остаться без света и воды из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России.