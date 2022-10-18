|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|07:13
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца
|18:01
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
В Николаевской области по состоянию на 18 октября в результате обстрелов российскими войсками без электро- и водоснабжения остаются 90 населенных пунктов, из них два частично, в Николаевском и Баштанском районах.
Об этом сообщают в Николаевской областной военной администрации.
По информации ОВА, работа по возобновлению электроснабжения в этих населенных пунктах продолжается. Кроме того, еще у 5 тысяч 611 потребителей по области нет газа.
Всего с начала полномасштабной войны оккупационные войска повредили и уничтожили 714 объектов электроснабжения и 30 объектов водоснабжения на территории Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в Украине жители городов и сел могут остаться без света и воды из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России.
В Николаевской области по состоянию на 18 октября в результате обстрелов российскими войсками без электро- и водоснабжения остаются 90 населенных пунктов, из них два частично, в Николаевском и Баштанском районах.
Об этом сообщают в Николаевской областной военной администрации.
По информации ОВА, работа по возобновлению электроснабжения в этих населенных пунктах продолжается. Кроме того, еще у 5 тысяч 611 потребителей по области нет газа.
Всего с начала полномасштабной войны оккупационные войска повредили и уничтожили 714 объектов электроснабжения и 30 объектов водоснабжения на территории Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в Украине жители городов и сел могут остаться без света и воды из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России.