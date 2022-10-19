Премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» в 2022 году получил украинский народ и его избранные лидеры, в том числе президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Мецола во время выступления. Именно Европарламент является основателем этой премии.

– Они отстаивают то, во что верят. Сражаются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас, – отметила она.

Кроме украинцев и их лидеров, среди номинантов были основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и колумбийская Комиссия по установлению истины, которая занималась национальным примирением и урегулированием завершения гражданской войны в стране.

Официально премию Сахарова получил «храбрый украинский народ в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества».

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского отметили премией Международного общества Уинстона Черчилля за лидерство.