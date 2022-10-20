Министерство обороны Испании в среду объявило о передаче Украине электрогенераторов в связи с недавними атаками России на украинскую электрическую инфраструктуру, «которые серьезно повлияли на поставку электроэнергии украинским гражданам».

Об этом сообщает Европейская правда.

Уточняется, что Испания передаст предоставленные воздушно-космическими войсками четыре генератора мощностью 400 киловатт и один – мощностью 150 киловатт.

«Генераторы уже переданы оператору оборонной логистики и в течение следующих трех дней будут доставлены наземным транспортом в логистический хаб по приему и распределению материальной помощи Украине, расположенному на территории Польши», – уточняет Минобороны Испании.

Ранее стало известно, что Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре.