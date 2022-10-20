Россия может использовать атаку на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть или оправдать свое отступление в Херсонской области.

Об этом заявили в американском Институте исследования войны (ISW)

Российское военное руководство, очевидно, сделало выводы из предыдущих неудач в Харьковской области и пытается смягчить последствия неспособности защититься от еще одного успешного украинского наступления.

В настоящее время российские власти, вероятно, создают информационные условия для оправдания отступления России и значительных территориальных потерь в Херсонской области. Командующий российскими вооруженными силами в Украине Сергей Суровикин заявил о «непростых решениях» по Херсонской области и обвинил Украину в планировании ударов по инфраструктуре Херсонщины. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил об эвакуации в ожидании украинского наступления.

Российские военные могут считать, что прорыв дамбы прикроет их отступление от правого берега Днепра и остановит или задержит украинское продвижение. Суровикин заявил, что получил информацию о том, что Киев намерен нанести удар по дамбе Каховской ГЭС, что, по его словам, приведет к разрушительному наводнению в Херсонской области. Сальдо повторил это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар выше по течению от Херсона.

ISW пишет, что Кремль может использовать такую атаку, чтобы омрачить новости о своем уже третьем унизительном уходе. Также такая атака способствовала бы российской пропаганде, пытающейся выставить Украину террористическим государством.

Напомним, что руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по домам с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.