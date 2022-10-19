ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по домам с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

— Гауляйтеры пытаются спасти свою жизнь и избежать встречи с Силами обороны… Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом – абсолютно установленная практика оккупационных властей, которую они использовали на севере и на востоке, – пояснила она.

Она отметила, что оккупанты разослали всем школам сообщения о том, что прежде всего нужно «эвакуировать» детей, чтобы потом за ними поехали родители. Она подчеркнула, что Россия пытается провести депортацию населения, чтобы потом «насильственно осчастливить своим русским миром».

Напомним, в Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра . В то же время руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич просит жителей игнорировать такие призывы российских захватчиков.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы» .