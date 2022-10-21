Индонезия прекратила продажу всех сиропов и редких лекарств после смерти почти 100 детей и непонятного резкого роста количества случаев острого повреждения почек.

Об этом пишет CNN.

Запрет был введен Министерством здравоохранения. Она будет действовать до тех пор, пока власти не завершат расследование относительно незарегистрированных медицинских сиропов, в которых могут быть токсичные ингредиенты.

Представитель Министерства здравоохранения Мохаммад Сиахрил заявил, что идет расследование в отношении 99 смертей и 206 случаев острого поражения почек у детей, преимущественно в возрасте до 6 лет.

— Как мера пресечения министерство попросило медработников в учреждениях здравоохранения временно не выписывать жидкое лекарство или сироп. Мы также просим, чтобы аптеки временно прекратили продажу безрецептурного жидкого лекарства или сиропов до завершения наших расследований, — сказал он.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин 20 октября заявил, что в сиропах, найденных в домах некоторых пациентов, нашли этиленгликоль и диэтиленгликоль. Эти вещества обычно содержатся в таких продуктах, как антифриз, краски, пластик и косметика. В сиропах их не должно быть.

Напомним, группа исследователей обратилась к правительствам и неправительственным организациям, призывая их наделить океан теми же правами, которые обладают животными и людьми. По мнению ученых, это станет первым шагом по защите морских экосистем планеты.