Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление.

Об этом заявила директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

По ее словам, в AI понимают, что тактика России преследует цель взорвать промышленное производство Украины, нарушить работу транспорта, а также посеять страх и отчаяние, лишив мирных жителей тепла, электричества и воды.

— Прицельное уничтожение Россией украинской гражданской инфраструктуры незаконно. Нравственное состояние гражданского населения не является законной целью, а осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население является военным преступлением. Все лица, ответственные за приказы и за совершение этих преступных нападений, должны быть привлечены к ответственности, заявила Стразерс, добавив, что международное сообщество должно срочно отреагировать на эти атаки.

19 октября страна-террорист РФ снова нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации сообщила о попадании по Бурштынской ТЭС.