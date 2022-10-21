|Швидкість вітру:
|3.5 м/с
|Схід сонця:
|07:17
|Захід сонця:
|17:55
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|07:29
|Захід сонця
|17:55
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление.
Об этом заявила директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
По ее словам, в AI понимают, что тактика России преследует цель взорвать промышленное производство Украины, нарушить работу транспорта, а также посеять страх и отчаяние, лишив мирных жителей тепла, электричества и воды.
— Прицельное уничтожение Россией украинской гражданской инфраструктуры незаконно. Нравственное состояние гражданского населения не является законной целью, а осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население является военным преступлением. Все лица, ответственные за приказы и за совершение этих преступных нападений, должны быть привлечены к ответственности, заявила Стразерс, добавив, что международное сообщество должно срочно отреагировать на эти атаки.
19 октября страна-террорист РФ снова нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации сообщила о попадании по Бурштынской ТЭС.
Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что российские удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление.
Об этом заявила директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
По ее словам, в AI понимают, что тактика России преследует цель взорвать промышленное производство Украины, нарушить работу транспорта, а также посеять страх и отчаяние, лишив мирных жителей тепла, электричества и воды.
— Прицельное уничтожение Россией украинской гражданской инфраструктуры незаконно. Нравственное состояние гражданского населения не является законной целью, а осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население является военным преступлением. Все лица, ответственные за приказы и за совершение этих преступных нападений, должны быть привлечены к ответственности, заявила Стразерс, добавив, что международное сообщество должно срочно отреагировать на эти атаки.
19 октября страна-террорист РФ снова нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации сообщила о попадании по Бурштынской ТЭС.