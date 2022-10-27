Административный суд немецкого города Гамбург оштрафовал местного жителя на 4 тысяч евро за знак Z, размещенный весной на заднем стекле автомобиля. 62-летний водитель был признан виновным в одобрении преступных действий, передает DW.

За плакат на листе A4, прикрепленный на заднее стекло автомобиля, водитель сначала был оштрафован на 60 дневных ставок по 30 евро каждая (1800 евро). Он обжаловал это в суде. Суд увеличил наказание до 80 дневных ставок по 50 евро.

Суд решил, что многочисленные сообщения в СМИ однозначно указывают на то, что Z – это символика войны. В определении утверждается, что это может трактоваться как «За победу». Решение еще не вступило в законную силу.

Обвиняемый является гражданином Германии, родившимся в Мекленбурге. Он заявил, что связь Z с российской войной сомнительна, передает газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, это просто последняя буква алфавита. Его защитник напомнил о существовании термина «поколение Z» (62-летние к нему не принадлежат).

Ранее сообщалось, что германские федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария объявили о юридических санкциях за использование знака Z в общественных местах.