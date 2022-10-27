В захваченном Мариуполе люди до сих пор живут на улице в палатках, несмотря на обещания российских оккупантов построить временное жилье вместо разрушенных войсками РФ домов.

Об этом сообщает городской совет Мариуполя в Telegram.

Там также обнародовали соответствующее фото.

— В Мариуполе люди до сих пор живут в палатках. Их дома россияне разбомбили, а новое жилье не предоставили. Палатки расположены у кинотеатра Савона, где жители города скрывались при обстреле россиян. Мариупольцы продолжают готовить еду на костре, а спят в подвалах кинотеатра, – отметили там.

Местные жители рассказали, что оккупанты раздавали новые квартиры приближенным.

— Все обещают помочь. Но когда ключи от новых домов раздавали, то почему ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто лишился жилья. Они для своих, приближенных так сказать, – резюмировали жители.

Мариуполь находится во временной российской оккупации с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.

Напомним, что оккупанты обчистили депозитные ящики в отделении банка ПУМБ во временно оккупированном Мариуполе.