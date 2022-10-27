Сеть зарубежных представительств Государственной миграционной планирует расширить деятельность на Чехию, Германию и Турцию.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает пресс- служба МВД.

— Расширение сети является неотложной потребностью, поскольку только в первые дни широкомасштабной агрессии РФ за границу выехало около 7 миллионов украинских граждан, — отметил он.

По словам Евгения Енина, тогда многие благодаря поддержке партнеров Украины смогли пересечь границу за фотокопиями или ксерокопиями документов. Но потом они столкнулись с невозможностью получить социальные гарантии, пользоваться образовательными или медицинскими сервисами государств-членов ЕС. Поэтому МВД совместно с МИДом инициировали расширение возможностей документирования граждан за пределами государства.

— Правительство поддержало инициативу — и вот уже более трех месяцев зарубежные представительства ГП «Документ» работают в Варшаве. А пока мы в Кракове наблюдаем работу одновременно восьми мобильных пунктов, — отметил первый замминистра.

По его словам, такое количество мобильных паспортных центров может обслуживать до 300-350 человек в сутки. Очередь формируется как онлайн, так и вживую. Продолжается работа над расширением перечня услуг, предоставляемых зарубежными представительствами ГП «Документ», улучшением логистики, упрощением процедур и их продолжительностью.

Евгений Енин проинформировал, что ведутся переговоры о расширении сети зарубежных подразделений украинского миграционного ведомства не только в Польше, но и в ряде других стран. По его словам, речь идет как о мобильных, так и о стационарных центрах.

— Находясь с главой ГТСУ Натальей Науменко в Чехии, мы договорились об этом с чешскими властями. Также нас ждет Германия, Турция. Дело за малым — должны увеличивать количество специализированных бусов, которые могут работать таким дистанционным способом. А дальше — планируем нанимать офисы, как это сегодня в Варшаве, где одновременно работают 28 рабочих станций, — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинцы, выехавшие с оккупированных территорий в страны Балтии, смогут бесплатно поехать во Львов из Эстонии, Латвии и Литвы.